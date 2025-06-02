Более 20 млн турков активно играют в азартные игры. 48% бетторов в стране – женщины

Женщины составляют почти половину от общего числа бетторов в Турции.

По данным исследования iGamingToday, в Турции насчитывается около 20,5 миллиона активных игроков. Основная возрастная группа – от 21 до 35 лет, причем женщины вовлечены в азартные игры почти наравне с мужчинами – 48% против 52%.

Также отмечается, что за 2024 год в Турции было заблокировано более 233 тысяч нелегальных гемблинг-сайтов.

Ожидается, что по итогам 2025 года общий GGR турецких операторов азартных игр достигнет 3,33 миллиарда долларов.

GGR (gross gaming revenue) – валовой игровой доход. Это сумма всех денег, заработанных на проигрышах игроков за определенный период времени.

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