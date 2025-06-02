Германия – фаворит на победу в Лиге наций у букмекеров. Испания – 2-я, Франция – 3-я, Португалия – 4-я
Сборная Германии выиграет Лигу наций, считают букмекеры.
На победу немецкой сборной дают коэффициент 3.00. Второй котируется Испания (3.30), третьей – Франция (4.00), четвертой – Португалия (6.00).
Сборная Испании – действующий победитель Лиги наций. В 2023-м испанцы победили в финале Хорватию по пенальти.
«Финал четырех» Лиги наций пройдет с 4 по 8 июня в Германии.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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