Германия – фаворит на победу в Лиге наций у букмекеров. Испания – 2-я, Франция – 3-я, Португалия – 4-я

Сборная Германии выиграет Лигу наций, считают букмекеры.

На победу немецкой сборной дают коэффициент 3.00. Второй котируется Испания (3.30), третьей – Франция (4.00), четвертой – Португалия (6.00).

Сборная Испании – действующий победитель Лиги наций. В 2023-м испанцы победили в финале Хорватию по пенальти.

«Финал четырех» Лиги наций пройдет с 4 по 8 июня в Германии.

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