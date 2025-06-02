«ПСЖ» вошел в тройку букмекерских фаворитов клубного ЧМ. Коэффициент упал в 2 раза с декабря
«ПСЖ» стал третьим фаворитом клубного ЧМ-2025 по версии букмекеров.
31 мая парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0). После этого «ПСЖ» вошел в тройку фаворитов клубного ЧМ, который пройдет летом в США.
1 декабря на парижан давали коэффициент 14.00, сейчас – 6.50.
Победитель клубного ЧМ-2025 по версии букмекеров:
1. «Реал» – 5.00;
2. «Ман Сити» – 5.50;
3. «ПСЖ» – 6.50;
4. «Бавария» – 7.00;
5-6. «Интер» – 11.00;
5-6. «Челси» – 11.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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