«ПСЖ» вошел в тройку букмекерских фаворитов клубного ЧМ. Коэффициент упал в 2 раза с декабря

«ПСЖ» стал третьим фаворитом клубного ЧМ-2025 по версии букмекеров.

31 мая парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в финале «Интер» (5:0). После этого «ПСЖ» вошел в тройку фаворитов клубного ЧМ, который пройдет летом в США.

1 декабря на парижан давали коэффициент 14.00, сейчас – 6.50.

Победитель клубного ЧМ-2025 по версии букмекеров:

1. «Реал» – 5.00;

2. «Ман Сити» – 5.50;

3. «ПСЖ» – 6.50;

4. «Бавария» – 7.00;

5-6. «Интер» – 11.00;

5-6. «Челси» – 11.00.

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