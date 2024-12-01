У Салаха 11 голов и 6 ассистов в 21 матче против «Ман Сити». 1.76 – забьет или отдаст голевую передачу

Букмекеры считают, что Мохамед Салах совершит результативное действие в матче 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

В 21 матче против «горожан» Салах забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Только в играх с «Манчестер Юнайтед» египтянин совершил больше результативных действий – 15 голов и 6 ассистов.

В матче против «Ман Сити» Мохамед котируется одним из двух самых вероятных авторов гола – наряду с Эрлингом Холандом. На каждого дают по коэффициенту 2.30.

Если форвард «Ливерпуля» забьет или отдаст ассист, сыграет коэффициент 1.76. На обратный исход предлагают 1.95.

Матч пройдет 1 декабря и начнется в 19:00 мск.

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