У Салаха 11 голов и 6 ассистов в 21 матче против «Ман Сити». 1.76 – забьет или отдаст голевую передачу
Букмекеры считают, что Мохамед Салах совершит результативное действие в матче 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».
В 21 матче против «горожан» Салах забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Только в играх с «Манчестер Юнайтед» египтянин совершил больше результативных действий – 15 голов и 6 ассистов.
В матче против «Ман Сити» Мохамед котируется одним из двух самых вероятных авторов гола – наряду с Эрлингом Холандом. На каждого дают по коэффициенту 2.30.
Если форвард «Ливерпуля» забьет или отдаст ассист, сыграет коэффициент 1.76. На обратный исход предлагают 1.95.
Матч пройдет 1 декабря и начнется в 19:00 мск.
«Сити» обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде» только раз за 21 год – без зрителей! Со зрителями – почти без шансов
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Трансфермаркт
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости