«Монако» проиграл «Бенфике», ведя 2:1 к 84-й минуте. Камбэк португальцев шел за 29.00
«Бенфика» победила «Монако» (3:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Португальский клуб добился победы, проигрывая 1:2 на 84-й минуте. «Монако» заканчивал матч в меньшинстве из-за удаления Стефана Синго.
В лайве на победу «Бенфики» можно было поставить за 29.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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