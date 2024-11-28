«Монако» проиграл «Бенфике», ведя 2:1 к 84-й минуте. Камбэк португальцев шел за 29.00

«Бенфика» победила «Монако» (3:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Португальский клуб добился победы, проигрывая 1:2 на 84-й минуте. «Монако» заканчивал матч в меньшинстве из-за удаления Стефана Синго.

В лайве на победу «Бенфики» можно было поставить за 29.00.

Ставочная вики Спортса

Мизулина борется с букмекерами на совещании Совфеда: Face ID, забота о детях, дыра по налогам