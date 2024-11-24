Правительство Франции одобрило повышение налогов на азартные игры

Сенат Франции одобрил повышение налогов в различных отраслях, включая сферу азартных игр.

В настоящее время налог с валового игрового дохода операторов составляет около 55%. По новым правилам эта ставка увеличится примерно до 65% в зависимости от типа азартной деятельности.

Реформы являются частью плана правительства по сбору 500 млн евро для пополнения госбюджета и решения проблемы государственного долга. Ожидается, что повышение налогов принесет в казну дополнительные 50 млн евро в год.

Представители игрового бизнеса Франции негативно отреагировали на новые меры. По их мнению, это подорвет легальную индустрию и усилит позиции нелицензированных операторов. Только в 2023-м количество игроков в нелегальном гемблинге достигло 4 млн, показав рост в 8 раз с 2016-го.

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