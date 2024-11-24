В Бельгии половина мужчин в возрасте от 18 до 21 года играют в нелегальных онлайн-казино (BAGO)

Бельгийская ассоциация операторов азартных игр (BAGO) проанализировала рынок нелегального онлайн-гемблинга в стране.

С 1 сентября 2024 года в Бельгии повысили минимальный возраст для участия в азартных играх до 21 года. Также были запрещены бонусы, фрибеты, промоакции и реклама любых азартных игр как в интернете, так и в офлайне. Однако, согласно исследованию, половина мужчин в возрасте от 18 до 21 года играют в нелегальных онлайн-казино.

Кроме того, нелицензированные операторы являются более узнаваемыми в возрастной группе 18-21 года. На вопрос о первом игровом ресурсе, который приходит на ум, 29% респондентов назвали нелегальный сайт.

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