В Бельгии половина мужчин в возрасте от 18 до 21 года играют в нелегальных онлайн-казино (BAGO)
Бельгийская ассоциация операторов азартных игр (BAGO) проанализировала рынок нелегального онлайн-гемблинга в стране.
С 1 сентября 2024 года в Бельгии повысили минимальный возраст для участия в азартных играх до 21 года. Также были запрещены бонусы, фрибеты, промоакции и реклама любых азартных игр как в интернете, так и в офлайне. Однако, согласно исследованию, половина мужчин в возрасте от 18 до 21 года играют в нелегальных онлайн-казино.
Кроме того, нелицензированные операторы являются более узнаваемыми в возрастной группе 18-21 года. На вопрос о первом игровом ресурсе, который приходит на ум, 29% респондентов назвали нелегальный сайт.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: iGaming Business
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