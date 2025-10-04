«Динамо» котируется фаворитом против «Локомотива». «Железнодорожники» не проигрывают в РПЛ 16 матчей подряд

Московское «Динамо» примет «Локомотив» в 11-м туре Мир РПЛ.

«Динамо» – фаворит с коэффициентом 2.04. Победа «Локомотива» оценивается в 3.70, ничья – в 3.90.

«Железнодорожники» не проигрывают в чемпионате 16 матчей подряд. На их непроигрыш в игре с «Динамо» можно поставить за 1.83.

Матч пройдет 4 октября. Начало – в 19:45 мск.

