«Динамо» котируется фаворитом против «Локомотива». «Железнодорожники» не проигрывают в РПЛ 16 матчей подряд
Московское «Динамо» примет «Локомотив» в 11-м туре Мир РПЛ.
«Динамо» – фаворит с коэффициентом 2.04. Победа «Локомотива» оценивается в 3.70, ничья – в 3.90.
«Железнодорожники» не проигрывают в чемпионате 16 матчей подряд. На их непроигрыш в игре с «Динамо» можно поставить за 1.83.
Матч пройдет 4 октября. Начало – в 19:45 мск.
«Локомотив» не проигрывает в РПЛ почти полгода. Неужели будет рекорд?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости