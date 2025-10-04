«Челси» вырвал победу над «Ливерпулем» на 96-й минуте – 2:1. В лайве на лондонцев давали коэффициент 13.00

«Челси» дома обыграл «Ливерпуль» в 7-м туре АПЛ (2:1).

Лондонцы открыли счет на 14-й минуте, мерсисайдцы сравняли на 63-й. На 96-й «Челси» забил победный гол.

В прематче лондонцы котировались андердогами за 3.10. В лайве перед победным голом коэффициент на «Челси» достигал 13.00.

Для «Ливерпуля» это поражение стало третьим подряд во всех турнирах.

«Локомотив» не проигрывает в РПЛ почти полгода. Неужели будет рекорд?