«Локомотив» и «Динамо» забили по 2 мяча в 1-м тайме. На 4+ гола до перерыва давали коэффициент 16.00

Московское «Динамо» принимает «Локомотив» в 11-м туре Мир РПЛ (2:2, перерыв).

«Локомотив» открыл счет уже на 1-й минуте. «Динамо» сравняло на 22-й, а на 27-й вышло вперед. Перед перерывом «железнодорожники» сделали счет 2:2.

В прематче на тотал больше 3,5 голов в 1-м тайме давали коэффициент 16.00. В лайве букмекеры расширили линию до тотала 8,5. На 5+ голов можно поставить за 1.25.

«Локомотив» не проигрывает в РПЛ почти полгода. Неужели будет рекорд?