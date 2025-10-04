Анкалаев обещал прикончить Перейру и выглядит явным фаворитом
Магомед Анкалаев и Алекс Перейра зарубятся в главном поединке UFC 320 в Лас-Вегасе.
Действующий чемпион в полутяжелом весе настроен решительно. На пресс-конференции в преддверии боя Анкалаев пообещал прикончить оппонента.
«БЕТСИТИ» считает россиянина фаворитом. Поставить на успех Анкалаева можно с коэффициентом 1,25. А если рассчитывать на досрочную победу, то лучше воспользоваться коэффициентом 2,12.
Перейра выглядит андердогом. Зато коэффициенты довольно жирные! Поставить на успех бразильца можно с 4,20. Или даже с 5,10 – если предполагать именно досрочную победу.
По полной окунуться в азарт бойцовского вечера поможет фрибет 1500 рублей, который дарит «БЕТСИТИ»!
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости