Анкалаев обещал прикончить Перейру и выглядит явным фаворитом

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра зарубятся в главном поединке UFC 320 в Лас-Вегасе.

Действующий чемпион в полутяжелом весе настроен решительно. На пресс-конференции в преддверии боя Анкалаев пообещал прикончить оппонента.

«БЕТСИТИ» считает россиянина фаворитом. Поставить на успех Анкалаева можно с коэффициентом 1,25. А если рассчитывать на досрочную победу, то лучше воспользоваться коэффициентом 2,12.

Перейра выглядит андердогом. Зато коэффициенты довольно жирные! Поставить на успех бразильца можно с 4,20. Или даже с 5,10 – если предполагать именно досрочную победу.

