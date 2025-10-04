«Локомотив» и «Динамо» забили 8+ мячей в очном матче впервые с 1968 года – 5:3. Букмекеры ожидали максимум 2-3 гола

Московское «Динамо» дома проиграло «Локомотиву» в 11-м туре Мир РПЛ (3:5).

В прематче «Локомотив» котировался андердогом с коэффициентом 3.70. Победа с форой (-1,5) сыграла за 8.40.

Команды забили 8+ мячей в очном матче впервые за 57 лет. В 1968-м «Динамо» разгромило «Локомотив» со счетом 6:2.

В предматчевой линии максимальный тотал составлял 5,5 голов – с коэффициентом 10.50. Букмекеры склонялись к тому, что матче будет 2 или 3 гола.

На тотал больше 2 забитых мячей давали 1.35, на тотал больше 2,5 – 1.77.

