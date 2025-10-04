«Торино» упустил победу над «Лацио» на 103-й минуте – 3:3. В лайве на ничью давали коэффициент 26.00
«Торино» на выезде сыграл вничью с «Лацио» в 6-м туре Серии А (3:3).
«Лацио» вел 2:1 к 73-й минуте. Гости отыгрались, а на 93-й сделали счет 3:2. Римляне вырвали ничью на 103-й.
В прематче «Лацио» котировался явным фаворитом, ничья оценивалась в 3.20. В лайве на 95-й минуте букмекеры давали на ничью коэффициент 26.00.
