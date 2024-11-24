«Наполи» не проигрывает дома «Роме» с 2018 года. Букмекеры уверены в продлении тренда
«Наполи» примет «Рому» в 13-м туре Серии А.
Хозяева идут фаворитами с коэффициентом 1.85. На гостей можно поставить за 5.00, на ничью – за 3.60.
«Наполи» не проигрывает дома «Роме» 6 матчей подряд. Последнее поражение было в 2018 году – 2:4. На непроигрыш хозяев дают 1.20.
Букмекеры не ждут результативную игру: тотал меньше 2,5 голов идет за 1.72, а тотал больше 2,5 оценивается в 2.15.
Матч пройдет 24 ноября. Начало – в 20:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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