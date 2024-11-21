Дмитрий Сергеев о штрафах за прием ставок у детей: «В чем смысл инициативы? Если несовершеннолетний возьмет аккаунт папы и начнет играть, – как мы это увидим?»
Управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев оценил предложение депутатов Госдумы штрафовать букмекеров за прием ставок у несовершеннолетних, должников и недееспособных.
«Тут тема приема ставок от несовершеннолетних муссируется опять… Я только одного не могу понять, а как это себе видят изобретатели закона? Мы и так проводим идентификацию клиентов, нам и так запрещено принимать ставки от несовершеннолетних согласно нынешнему 244-ФЗ.
В чем смысл инициативы?! Подскажите, я не понимаю.
Ну, взял несовершеннолетний аккаунт дропа, папы, мамы, бабушки или дедушки и начал играть, как мы это поймем/увидим, если аккаунт верифицирован на взрослого?
Заставить серые казиношки проводить идентификацию утопия, тогда в чем смысл этого всего шума то?» – написал Сергеев в телеграме.
Надаль ушел, но оставил великую статистику: 112:4 и аномальные коэффициенты
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