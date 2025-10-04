Постекоглу стал явным фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Аморим – 2-й, Мареска – в топ-5

Эндж Постекоглу станет следующим уволенным тренером в АПЛ, считают букмекеры.

«Ноттингем» после отставки Нуну Эшпириту Санту и назначения Постекоглу ни разу не победил – 2 ничьих и 4 поражения. В четверг английская команда уступила «Мидтьюлланду» (2:3) в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы.

За два дня коэффициент на увольнение Постекоглу рухнул до 1.57. Австралиец стал главным фаворитом у британских букмекеров на следующую отставку в АПЛ.

Следующее увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Эндж Постекоглу («Ноттингем») – 1.57

2. Рубен Аморим («МЮ») – 2.75

3-5. Энцо Мареска («Челси») – 17.00

3-5. Даниэль Фарке («Лидс») – 17.00

3-5. Унаи Эмери («Астон Вилла») – 17.00

