Аудитория казино в России выросла на 35% за год. В 2024-м игорные зоны посетили более 1,2 миллиона человек

Более 1,2 миллиона человек посетили российские казино в 2024 году.

По данным АИРИС, посещаемость 3 из 4 российских игорных зон - сочинской «Красной Поляны», алтайской «Сибирской монеты» и калининградской «Янтарной» - за первые 10 месяцев 2024 года выросла на 35% по сравнению с прошлым годом и достигла 1,2 миллиона человек. Информация по игорной зоне «Приморье» отсутствует.

В январе – октябре 2023 года общее число посетителей этих игорных зон составило 906 тысяч человек, а за аналогичный период 2022-го – 770 тысяч.

Больше всего посетителей в 2024-м приняла «Красная Поляна» – 707 тысяч человек.

АИРИС объединяет все действующие игорные зоны России – «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область) и «Красная Поляна» (Сочи).

В 2023 году посещаемость игорных зон в России составила рекордные для индустрии 1,5 млн человек.

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