Казахстанских букмекеров предупредили о внеплановых проверках из-за жалоб граждан, которым запрещено участвовать в азартных играх

В Казахстане букмекеров предупредили о внеплановых проверках.

Местный регулятор сообщил о жалобах граждан, включенных в Единый реестр должников. Некоторые казахстанцы, несмотря на запрет на участие в азартных играх, пытаются делать ставки.

«Такие граждане, в случае их допуска к участию в азартных играх и пари организатором игорного бизнеса, при проигрыше подают жалобы о взыскании проигранных средств с организаторов игорного бизнеса, но не в случае получения выигрышей», – заявил казахстанский регулятор.

Букмекеров предупредили, что такие обращения могут стать причиной для внеплановой проверки. Регулятор отметил, что в этом случае ответственность лежит как на участнике азартных игр, так и на операторе, допустившем такого игрока к ставкам.

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