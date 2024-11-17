«Если бы я играл в теннис с такой силой, как люблю его – был бы номер один в рейтинге ATP». Познер прокомментирует финал в 90 лет
Теннис – страсть всей его жизни.
Владимиру Познеру 90 лет – и он озвучит важный теннисный матч. В финале итогового турнира сыграют Янник Синнер и Тэйлор Фриц.
О том, что комментатором станет Познер, было известно месяц назад
Познер на своем официальном сайте рассказал про это еще в октябре. Он написал: «Если бы я играл в теннис с такой силой, как люблю его, я был бы в рейтинге ATP, номер один в мире. Лучше Синнера. Лучше Алькараса. Лучше Джоковича, когда он был на пике своей карьере».
И проанонсировал работу комментатором: «Случилось чудо: меня пригласили комментировать финальный матч Nitto ATP Finals в Турине 17 ноября. Я не только смогу увидеть игру лучших теннисистов мира. Я смогу комментировать их игру! Надеюсь, что вы, любители тенниса, поддержите меня тем, что подключитесь. Буду изо всех сил доставлять вам удовольствие».
Через месяц подтвердил: «Вы все знаете, что я страстный поклонник тенниса. Поэтому легко поймете мою радость, когда я получил от партнера ATP BetBoom приглашение комментировать финал теннисного турнира – да не просто турнира, а итогового турнира этого года».
Из Турина Познер прокомментирует матч в паре со спортивным журналистом Ильей Рывлиным.
Познер учился играть в Нью-Йорке в середине прошлого века
Познер рассказывал в интервью Men’s Health о том, как все начиналось в десятилетнем возрасте: «Меня взяли на теннисный матч, играл Панчо Гонсалес, один из величайших мастеров первой половины двадцатого века – обладатель Кубка Дэвиса, многократный чемпион США. Я совершенно влюбился в это зрелище. Прежде я ракетку в руках не держал никогда, хотя обожал всякий спорт. Но, увидев Гонсалеса, сказал: «Хочу вот в это играть. Хочу научиться, хочу, хочу». Родители согласились, и я начал заниматься с тренером.
Произошло это в Нью-Йорке – Познер объяснил в интервью Вадиму Кораблеву: «Учитель выходил с корзиной высотой примерно 1,30 м: сверху широкая, шла вниз на конус, нижняя часть была в виде небольшого круга. Корзина была набита старыми теннисными мячами. Урок длился до тех пор, пока все мячи не были использованы. Смысл такой: раз ты хочешь дольше играть, делай все возможное, чтобы вернуть мяч через сетку».
А после отъезда из США примерно до 40 лет не мог играть регулярно: «В послевоенной Германии никакого тенниса даже в помине не было. И четыре года прожив в Германии, приехали в Советский Союз, где тоже с теннисом было не очень, зимние корты – это была редкость и только для мастеров спорта».
Познер играл до поздних лет – стабильно трижды в неделю
В 86 лет выдерживал такой график, пока корт не закрылся из-за пандемии коронавируса, а потом возобновил. Нравилось играть в восемь часов утра: «Потом весь день впереди, ничего не мешает», но позже начинал в десять – чтоб высыпаться перед этим. «Когда меня спрашивают, как давно вы играете в теннис, я говорю – ну, где-то 77 лет», – говорил он в 2021-м.
Что же так привлекает? «Любая погода, любые дела, любое настроение – я пойду играть. Вот вчера, например, мы довольно поздно пришли из гостей – около часа ночи, а на корте я должен быть в восемь утра. Жена говорит: «Не надо, ну что ты себя истязаешь». А я отвечаю: «Ты не понимаешь. Да, встать будет тяжело, но когда я окажусь на корте, то буду счастлив».
В чем особенность игры: «Во-первых, hand-eye coordination – связь «глаз-рука», это совершенно необходимо. Во-вторых, теннис требует чувства предвосхищения: надо понимать, куда пойдет мяч».
А почему он лучший именно для Познера – рассказал несколько лет назад: «Мне 87 лет – не знаю, какой еще спорт позволяет это делать. Есть одиночки, тебе не нужна команда, ты один – этого вполне достаточно. И это спорт, требующий не только определенной физподготовки, но и чтобы мозги были – голова играет колоссальную роль».
А вот цитата «Ленте.ру»: «Суть тенниса еще и в том, что обстановка на корте все время разная. Порой приходится моментально менять свои планы, иногда — переучиваться на ходу. Моя жизнь похожа на теннис».
Страсть к игре не отпускает: «Когда я играю в теннис, я веду себя не совсем так, как должен взрослый мужчина себя вести. Не люблю проигрывать, а это характерно больше для детей. Так что живет во мне маленький мальчик, конечно». Но при этом предпочитает одиночный разряд: «Тут такой момент: если я проиграл, значит, я виноват. Если выиграл, значит, что-то получилось».
А успехи до сих пор помнятся: «Играл с людьми, которые явно сильнее меня, и выигрывал. Это самое приятное. Теннис – это ведь такая игра, где очень многое в голове. Когда ты понимаешь, что у соперника в голове непорядок, этим можно очень хорошо пользоваться».
За все время Познер неоднократно играл против известных людей, хотя матчи эти не афиширует. Например, с Никитой Михалковым была игра, когда тому было 14 лет. Находились и другие соперники: «Смешно вспомнить – я играл с восемнадцатилетним Метревели. Он тогда еще только начинал, но было уже совершенно ясно, что это звезда звездой. Недавно играл с Ги Форже – двукратным обладателем Кубка Дэвиса, победителем командного Кубка мира в составе французской сборной.
Понятно, что с такими партнерами на счет играть бессмысленно – заведомо никаких шансов. Но это так восхитительно, когда понимаешь, что взял подачу! Не просто подставил ракетку и мяч от нее более-менее отскочил, а именно взял: осознанно ударил, куда-то направил мяч. Это очень, очень приятно».
Познер признавался, что привыкшее к игре тело скучает по игре – «прямо ноет», когда сыграть не удается по каким-либо причинам. А о том, как он хотел бы умереть, Познера неоднократно спрашивали – ответ такой: «На теннисном корте во время игры или с женщиной!» По поводу корта – расшифровка: «Я просто хотел бы, когда произойдет, чтобы это произошло быстро. Вот, например, на теннисном корте, пых и все».
Для Познера лучший матч – недавний финал Australian Open
В интервью Спортсу Познер задумался над вопросом о лучшей игре, которую он видел в жизни: «Это очень трудно, я помню много прекрасных матчей. Не могу вспомнить точные годы, но мне нравится пара финалов Федерера на «Уимблдоне».
Но через пару лет после пятисетового финала Australian Open-2022, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю, Познер сказал Sport24: «Это был самый великий матч, который я только видел. Хотя, конечно я не смотрел великий матч Джокович — Федерер на Уимблдоне в 2019-м, поэтому не могу сравнивать. Но я снимаю шляпу перед Надалем — он гигант, абсолютно лучший».
Больше всего Познеру нравилось смотреть за Федерером: «В теннисе я обожаю его, потому что это же поэзия, а не теннис».
О не слишком большой популярности тенниса в России он рассуждал десять лет назад после Кубка Кремля: «Когда был Ельцин, который был абсолютно сумасшедше влюблен в теннис, хотя на самом деле волейболист, то какая-то была, не знаю как это назвать, пропаганда – я не люблю слово, но все таки была какая-то пропаганда тенниса. Сейчас этого совсем даже нет и поэтому, собственно, и такое посещение. Я вас уверяю, если бы играли Федерер, если бы играл Надаль, если бы играл Джокович, то конечно бы был полный стадион, я в этом уверен».
А «Советскому Спорту» говорил о современных теннисистах: «Со скоростью и выносливостью рождается один человек из 25 тысяч. Скорость можно натренировать между 7 и 9 годами. А выносливость – от 16 лет. Теперь это – как машину собирать. Чтобы подготовить молодого теннисиста, до 12-13 лет — это 50 тысяч долларов. А дальше – 230 тысяч. Ты видишь вроде бы теннисиста, а на самом деле это аппарат, который собрали. Когда ты смотришь, как они играют, ты понимаешь, что это вне нормальных человеческих возможностей. Если ты хоть немножко сам играл, ты понимаешь, что это инопланетяне».
Был у него и неожиданный подарок, связанный с теннисом: «Привезли из Штатов, некую картину с историей развития тенниса. На ней, например, изображены все виды теннисных ракеток, которые были в истории. Интересно, симпатично и любопытно».
Кстати, мы наверняка можем предугадать, как Познер будет комментировать. Он оценил работу Марата Сафина на US Open 2019: «Мне очень понравилось, как Сафин комментировал теннис. Чувствуется, что человек досконально понимает игру. Очень интересный стиль, он как бы подсказывал игроку: ну же, иди вперед, чего стоишь!? Я получил колоссальное удовольствие, потому что очень люблю теннис и понимаю его.
А то иногда рассказывают бог знает о чем: в 1932 году случилось… А в это время идет игра. Да лучше расскажите мне, что происходит».
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Возможно, комментировать придется не слишком долго – фаворит в матче однозначен. Букмекеры оценивают вероятность победы Синнера в 87%, а Фрица – в 17% (напоминаем, проценты формируются в переводе из коэффициентов, больше 100% выходит из-за маржи букмекеров). По коэффициентам это 1.15 против 5.90. И заодно 68% на то, что Синнер выиграет 2:0 по сетам (1.47).
Матч состоится 17 ноября, в воскресенье. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.
Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Екатерина Чеснокова, Кирилл Каллиников; Gettyimages/Julian Finney / Staff, Mark Metcalfe / Stringer, Clive Brunskill / Staff; t.me/pozneronline