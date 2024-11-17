«Если бы я играл в теннис с такой силой, как люблю его – был бы номер один в рейтинге ATP». Познер прокомментирует финал в 90 лет

Теннис – страсть всей его жизни.

Владимиру Познеру 90 лет – и он озвучит важный теннисный матч. В финале итогового турнира сыграют Янник Синнер и Тэйлор Фриц.

О том, что комментатором станет Познер, было известно месяц назад

Познер на своем официальном сайте рассказал про это еще в октябре. Он написал: «Если бы я играл в теннис с такой силой, как люблю его, я был бы в рейтинге ATP, номер один в мире . Лучше Синнера. Лучше Алькараса. Лучше Джоковича, когда он был на пике своей карьере».

И проанонсировал работу комментатором: «Случилось чудо: меня пригласили комментировать финальный матч Nitto ATP Finals в Турине 17 ноября. Я не только смогу увидеть игру лучших теннисистов мира. Я смогу комментировать их игру! Надеюсь, что вы, любители тенниса, поддержите меня тем, что подключитесь. Буду изо всех сил доставлять вам удовольствие».

Через месяц подтвердил: «Вы все знаете, что я страстный поклонник тенниса. Поэтому легко поймете мою радость, когда я получил от партнера ATP BetBoom приглашение комментировать финал теннисного турнира – да не просто турнира, а итогового турнира этого года».

Из Турина Познер прокомментирует матч в паре со спортивным журналистом Ильей Рывлиным.

Познер учился играть в Нью-Йорке в середине прошлого века

Познер рассказывал в интервью Men’s Health о том, как все начиналось в десятилетнем возрасте: «Меня взяли на теннисный матч, играл Панчо Гонсалес, один из величайших мастеров первой половины двадцатого века – обладатель Кубка Дэвиса, многократный чемпион США. Я совершенно влюбился в это зрелище. Прежде я ракетку в руках не держал никогда, хотя обожал всякий спорт. Но, увидев Гонсалеса, сказал: «Хочу вот в это играть. Хочу научиться, хочу, хочу» . Родители согласились, и я начал заниматься с тренером.

Произошло это в Нью-Йорке – Познер объяснил в интервью Вадиму Кораблеву: «Учитель выходил с корзиной высотой примерно 1,30 м: сверху широкая, шла вниз на конус, нижняя часть была в виде небольшого круга. Корзина была набита старыми теннисными мячами. Урок длился до тех пор, пока все мячи не были использованы. Смысл такой: раз ты хочешь дольше играть, делай все возможное, чтобы вернуть мяч через сетку».

А после отъезда из США примерно до 40 лет не мог играть регулярно: «В послевоенной Германии никакого тенниса даже в помине не было. И четыре года прожив в Германии, приехали в Советский Союз, где тоже с теннисом было не очень, зимние корты – это была редкость и только для мастеров спорта».

Познер играл до поздних лет – стабильно трижды в неделю

В 86 лет выдерживал такой график, пока корт не закрылся из-за пандемии коронавируса, а потом возобновил. Нравилось играть в восемь часов утра: «Потом весь день впереди, ничего не мешает», но позже начинал в десять – чтоб высыпаться перед этим. «Когда меня спрашивают, как давно вы играете в теннис, я говорю – ну, где-то 77 лет », – говорил он в 2021-м.

Что же так привлекает? «Любая погода, любые дела, любое настроение – я пойду играть. Вот вчера, например, мы довольно поздно пришли из гостей – около часа ночи, а на корте я должен быть в восемь утра. Жена говорит: «Не надо, ну что ты себя истязаешь». А я отвечаю: «Ты не понимаешь. Да, встать будет тяжело, но когда я окажусь на корте, то буду счастлив ».

В чем особенность игры: «Во-первых, hand-eye coordination – связь «глаз-рука», это совершенно необходимо. Во-вторых, теннис требует чувства предвосхищения: надо понимать, куда пойдет мяч».

А почему он лучший именно для Познера – рассказал несколько лет назад: «Мне 87 лет – не знаю, какой еще спорт позволяет это делать. Есть одиночки, тебе не нужна команда, ты один – этого вполне достаточно. И это спорт, требующий не только определенной физподготовки, но и чтобы мозги были – голова играет колоссальную роль».

А вот цитата «Ленте.ру»: «Суть тенниса еще и в том, что обстановка на корте все время разная. Порой приходится моментально менять свои планы, иногда — переучиваться на ходу . Моя жизнь похожа на теннис».

Страсть к игре не отпускает: «Когда я играю в теннис, я веду себя не совсем так, как должен взрослый мужчина себя вести. Не люблю проигрывать, а это характерно больше для детей. Так что живет во мне маленький мальчик, конечно». Но при этом предпочитает одиночный разряд: «Тут такой момент: если я проиграл, значит, я виноват . Если выиграл, значит, что-то получилось».

А успехи до сих пор помнятся: «Играл с людьми, которые явно сильнее меня, и выигрывал. Это самое приятное. Теннис – это ведь такая игра, где очень многое в голове. Когда ты понимаешь, что у соперника в голове непорядок, этим можно очень хорошо пользоваться».

За все время Познер неоднократно играл против известных людей, хотя матчи эти не афиширует. Например, с Никитой Михалковым была игра, когда тому было 14 лет. Находились и другие соперники: «Смешно вспомнить – я играл с восемнадцатилетним Метревели. Он тогда еще только начинал, но было уже совершенно ясно, что это звезда звездой. Недавно играл с Ги Форже – двукратным обладателем Кубка Дэвиса, победителем командного Кубка мира в составе французской сборной.

Понятно, что с такими партнерами на счет играть бессмысленно – заведомо никаких шансов. Но это так восхитительно, когда понимаешь, что взял подачу! Не просто подставил ракетку и мяч от нее более-менее отскочил, а именно взял: осознанно ударил, куда-то направил мяч. Это очень, очень приятно».

Познер признавался, что привыкшее к игре тело скучает по игре – «прямо ноет», когда сыграть не удается по каким-либо причинам. А о том, как он хотел бы умереть, Познера неоднократно спрашивали – ответ такой: «На теннисном корте во время игры или с женщиной!» По поводу корта – расшифровка: «Я просто хотел бы, когда произойдет, чтобы это произошло быстро. Вот, например, на теннисном корте, пых и все».

Для Познера лучший матч – недавний финал Australian Open

В интервью Спортсу Познер задумался над вопросом о лучшей игре, которую он видел в жизни: «Это очень трудно, я помню много прекрасных матчей. Не могу вспомнить точные годы, но мне нравится пара финалов Федерера на «Уимблдоне».

Но через пару лет после пятисетового финала Australian Open-2022, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю, Познер сказал Sport24: «Это был самый великий матч, который я только видел. Хотя, конечно я не смотрел великий матч Джокович — Федерер на Уимблдоне в 2019-м, поэтому не могу сравнивать. Но я снимаю шляпу перед Надалем — он гигант, абсолютно лучший».

Больше всего Познеру нравилось смотреть за Федерером: «В теннисе я обожаю его, потому что это же поэзия, а не теннис ».

О не слишком большой популярности тенниса в России он рассуждал десять лет назад после Кубка Кремля: «Когда был Ельцин, который был абсолютно сумасшедше влюблен в теннис, хотя на самом деле волейболист, то какая-то была, не знаю как это назвать, пропаганда – я не люблю слово, но все таки была какая-то пропаганда тенниса. Сейчас этого совсем даже нет и поэтому, собственно, и такое посещение. Я вас уверяю, если бы играли Федерер, если бы играл Надаль, если бы играл Джокович, то конечно бы был полный стадион, я в этом уверен».

А «Советскому Спорту» говорил о современных теннисистах: «Со скоростью и выносливостью рождается один человек из 25 тысяч. Скорость можно натренировать между 7 и 9 годами. А выносливость – от 16 лет. Теперь это – как машину собирать. Чтобы подготовить молодого теннисиста, до 12-13 лет — это 50 тысяч долларов. А дальше – 230 тысяч. Ты видишь вроде бы теннисиста, а на самом деле это аппарат, который собрали. Когда ты смотришь, как они играют, ты понимаешь, что это вне нормальных человеческих возможностей . Если ты хоть немножко сам играл, ты понимаешь, что это инопланетяне».

Был у него и неожиданный подарок, связанный с теннисом: «Привезли из Штатов, некую картину с историей развития тенниса. На ней, например, изображены все виды теннисных ракеток, которые были в истории. Интересно, симпатично и любопытно».

Кстати, мы наверняка можем предугадать, как Познер будет комментировать. Он оценил работу Марата Сафина на US Open 2019: «Мне очень понравилось, как Сафин комментировал теннис. Чувствуется, что человек досконально понимает игру. Очень интересный стиль, он как бы подсказывал игроку: ну же, иди вперед, чего стоишь!? Я получил колоссальное удовольствие, потому что очень люблю теннис и понимаю его.

А то иногда рассказывают бог знает о чем: в 1932 году случилось… А в это время идет игра. Да лучше расскажите мне, что происходит».

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Возможно, комментировать придется не слишком долго – фаворит в матче однозначен. Букмекеры оценивают вероятность победы Синнера в 87%, а Фрица – в 17% (напоминаем, проценты формируются в переводе из коэффициентов, больше 100% выходит из-за маржи букмекеров). По коэффициентам это 1.15 против 5.90. И заодно 68% на то, что Синнер выиграет 2:0 по сетам (1.47).

Матч состоится 17 ноября, в воскресенье. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Владимир Песня, Екатерина Чеснокова, Кирилл Каллиников; Gettyimages /Julian Finney / Staff, Mark Metcalfe / Stringer, Clive Brunskill / Staff; t.me /pozneronline