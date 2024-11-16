В Московской области поднимут налог на игорный бизнес

Московская областная дума приняла закон об увеличении ставки налога на игорный бизнес в Подмосковье.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов заявил, что 1 января 2025 года предельная ставка налога повышается до 10 млн рублей в месяц. Сейчас максимальный порог ежемесячной налоговой ставки составляет 3 млн рублей.

«Повышение ставки позволит дополнительно привлечь в бюджет региона 252 млн рублей», – подчеркнул Ефимов.

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