«Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» сыграют в Зимнем Кубке РПЛ. Winline второй год подряд стал спонсором турнира

Стал известен состав участников Зимнего Кубка РПЛ.

В турнире сыграют «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Ростов». Матчи, как и в прошлом году, пройдут в Абу-Даби.

Спонсором турнира второй год подряд стала букмекерская компания Winline. Ранее партнером зимних турниров в Эмиратах выступала БК PARI.

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