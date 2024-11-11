«Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Ростов» сыграют в Зимнем Кубке РПЛ. Winline второй год подряд стал спонсором турнира
Стал известен состав участников Зимнего Кубка РПЛ.
В турнире сыграют «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Ростов». Матчи, как и в прошлом году, пройдут в Абу-Даби.
Спонсором турнира второй год подряд стала букмекерская компания Winline. Ранее партнером зимних турниров в Эмиратах выступала БК PARI.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Winline
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