Кабмин РФ поддержал законопроект о штрафах до 1 млн рублей за прием ставок у детей и должников

В Правительстве поддержали законопроект о введении штрафов до 1 миллиона рублей за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных лиц.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями до внесения в Государственную думу», – говорится в официальном отзыве Кабинета министров.

В начале октября Госдуму приняла в первом чтении законопроект, запрещающий делать ставки недееспособным лицам, должникам по алиментам и лицам до 18 лет в букмекерских клубах и тотализаторах.

Кабмин поддержал инициативу, но предложил ее доработать, распространив запрет на иные игорные заведения.

В развитие этих норм были подготовлены поправки в КоАП, которые вводят для организаций-нарушителей штрафы в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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