В 5 матчах подряд с участием «Барселоны» было забито минимум 4 мяча. 2.50 – тотал больше 3,5 голов в игре с «Сосьедадом»
«Барселона» сыграет в гостях с «Сосьедадом» Арсена Захаряна в 13-м туре Ла Лиги.
Сине-гранатовые котируются фаворитами за 1.83. На «Сосьедад» можно поставить за 4.40, на ничью – за 4.00.
В 5 матчах подряд с участием «Барселоны» сыграл тотал больше 3,5 голов. На это в предстоящей встрече можно поставить за 2.50. На минимум 2 гола дают коэффициент 1.65. Тотал больше 2,5 мячей зашел в 15 из 16 игр каталонцев в текущем сезоне.
Матч пройдет 10 ноября. Начало – в 23:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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