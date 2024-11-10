В 5 матчах подряд с участием «Барселоны» было забито минимум 4 мяча. 2.50 – тотал больше 3,5 голов в игре с «Сосьедадом»

«Барселона» сыграет в гостях с «Сосьедадом» Арсена Захаряна в 13-м туре Ла Лиги.

Сине-гранатовые котируются фаворитами за 1.83. На «Сосьедад» можно поставить за 4.40, на ничью – за 4.00.

В 5 матчах подряд с участием «Барселоны» сыграл тотал больше 3,5 голов. На это в предстоящей встрече можно поставить за 2.50. На минимум 2 гола дают коэффициент 1.65. Тотал больше 2,5 мячей зашел в 15 из 16 игр каталонцев в текущем сезоне.

Матч пройдет 10 ноября. Начало – в 23:00 мск.

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