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1.39 – Илон Маск получит должность в правительстве США после инаугурации Трампа

Илон Маск войдет в президентскую администрацию Дональда Трампа, считают пользователи криптовалютной платформы Polymarket.

За 1.39 (вероятность – 72%) можно поставить на то, что Трамп выдвинет Илона Маска на должность в Правительстве США до 31 января 2025 года. Ставка сыграет, если основатель SpaceX получит полноценную должность, а не роль консультанта.

С вероятностью в 28%, что соответствует коэффициенту 3.57, Маск не получит работу в администрации Трампа.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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