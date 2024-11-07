BetBoom объявляет о старте акции «Спортивный марафон» с призовым фрибет-фондом 6 000 000!

BetBoom запускает в клубах масштабную акцию «Спортивный марафон», которая пройдет в четыре этапа до 22 ноября. В ходе акции самые активные участники, сделавшие наибольший объем ставок, смогут получить гарантированные фрибеты из общего призового фонда на сумму 6 000 000.

Как принять участие в акции «Спортивный марафон»?

Чтобы принять участие, гостям клубов BetBoom необходимо делать ставки в любом из клубов сети на события с коэффициентом от 1.8. В каждом этапе акции сформируется рейтинг ТОП-150 гостей по суммам ставок. Лучшие участники смогут получить фрибеты от 3 000 до 75 000, а лидер рейтинга каждого этапа — фрибеты на сумму 100 000.

Каждый этап «Спортивного марафона» длится неделю, а итоги подводятся по завершении каждого этапа. Для удобства участников рейтинг будет обновляться каждые два часа, и его можно будет просмотреть на терминалах в разделе «Акции» или на сайте, доступ к которому можно получить через QR-код.

Этапы проведения акции:

1. Первый этап: 25 октября, 08:00 (мск) — 1 ноября, 07:59 (мск)

2. Второй этап: 1 ноября, 08:00 (мск) — 8 ноября, 07:59 (мск)

3. Третий этап: 8 ноября, 08:00 (мск) — 15 ноября, 07:59 (мск)

4. Четвертый этап: 15 ноября, 08:00 (мск) — 22 ноября, 07:59 (мск)

Также БК BetBoom предлагает новым гостям фрибет 1000. Для его получения необходимо назвать при регистрации промокод «SPORTBB».

Дополнительные подробности по акции можно узнать у персонала клубов BetBoom.

Ждем вас в клубах BetBoom! Соревнуйтесь, делайте ставки и выигрывайте фрибеты в акции «Спортивный марафон»!

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