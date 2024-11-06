«Фонбет» и нелегальный 1xBet – самые популярные букмекеры среди россиян («Вебер»)
Лишь 12% россиян положительно относятся к ставкам на спорт.
Согласно исследованию «Вебер», которое есть в распоряжении Спорта’’, две трети жителей России сталкивались с рекламой ставок на спорт и букмекеров.
К ставкам опрошенные преимущественно относятся нейтрально (45%) или отрицательно (43%). Положительно к ставкам относятся лишь 12% респондентов.
Конкретные букмекерские компании знают более четверти (27%) россиян. «Фонбет» и нелегальный в России 1xBet – наиболее упоминаемые компании среди респондентов.
Онлайн-опрос проводился 22-23 октября, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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