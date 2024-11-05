Победа «Спортинга» над «Ман Сити» обвалилась почти в два раза – с 5.80 до 3.60

«Спортинг» примет «Манчестер Сити» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

С момента открытия линии коэффициент на победу португальского клуба обвалился почти в два раза – с 5.80 до 3.60. Успех гостей вырос с 1.60 до 2.10.

«Спортинг» выиграл 14 из 15 последних матчей и однажды сыграл вничью.

Матч состоится 5 ноября и начнется в 23:00 мск.

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