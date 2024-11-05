В РФС возможны сокращения бюджета из-за перевода отчислений от букмекеров напрямую в Минспорта («Легалбет»)

В РФС возможны сокращения бюджета из-за изменения схемы перевода целевых отчислений от букмекеров.

Ранее букмекерские компании напрямую переводили отчисления в РФС. Теперь деньги идут в Министерство спорта, после чего распределяются по федерациям.

«Поэтому возможны реформы в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ): из трех возрастов планируют убрать один – самый старший. При этом увеличится число команд в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ), так как клубы играют за свой счёт.

В МФЛ планируют сделать две группы по 16 команд. В первой группе будут выступать клубы РПЛ прошлого сезона. На участие во второй уже дали своё согласие следующие команды: «Арсенал» Тула, «Химки», «Родина» Москва, «Торпедо» Москва, «Чертаново» Москва, «Алания» Владикавказ, «Динамо» Махачкала, «Акрон» Тольятти, «Чайка» с. Песчанокопское, СШОР «Зенит» СПб и «Строгино».

Кроме того, для участия приглашены следующие клубы – «Алмаз-Антей» СПб, «Ротор» Волгоград, «Шинник» Ярославль, «Витязь» Подольск, «Енисей» Красноярск», – сообщил журналист Legalbet Анар Ибрагимов.

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