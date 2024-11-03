В Рязанской области увеличили налоговую ставку на интерактивные центры букмекеров

Рязанская областная Дума внесла корректировки в налог на игорный бизнес.

30 октября облдума увеличила ставку по налогу на один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерских компаний – с 3 млн до 10 млн рублей. Это максимально возможный размер.

«Сразу оговорюсь, что в нашей области интерактивных центров нет, но ставки должны соответствовать нормам налогового кодекса», – сказал председатель бюджетного комитета облдумы Михаил Агапкин.

Новые ставки налога в Рязанской области вступят в силу 1 января 2025 года.

Ставочная вики Спортса

Черный символ эпохи тен Хага у букмекеров: «МЮ» даже дома – не фаворит против «Челси»