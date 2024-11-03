«Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» лишь в 1 из 4 последних матчей. «Шпоры» котируются фаворитами предстоящей встречи
«Тоттенхэм» примет «Астон Виллу» в 10-м туре АПЛ.
«Шпоры» котируются фаворитами за 1.92. Победа гостей идет за 3.80, ничья – за 4.10. «Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» лишь в 1 из 4 последних матчей. Если «вилланы» не проиграют, зайдет коэффициент 1.94.
Игра пройдет 3 ноября и начнется в 17:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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