Кошелек ЦУПИС получил премию «Марка №1 в России»
Кошелек ЦУПИС одержал победу в блоке «Услуги и сервис» на ежегодной премии «Марка №1 в России».
Категории конкурса в 2024 году отбирались на основе исследований потребительского рынка. Единый ЦУПИС обеспечивает денежные переводы между легально работающими в России букмекерами и бетторами.
«Создавая продукты, мы в первую очередь думаем о клиенте, его потребностях и комфорте. И признание результатов нашей работы «Народной маркой» говорит о том, что нам удалось достичь своей цели – предложить 15 млн наших клиентов то, в чем они нуждаются», – заявил Артем Сычев, член правления ЕЦУПИС.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: РБК
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