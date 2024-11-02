Кошелек ЦУПИС получил премию «Марка №1 в России»

Кошелек ЦУПИС одержал победу в блоке «Услуги и сервис» на ежегодной премии «Марка №1 в России».

Категории конкурса в 2024 году отбирались на основе исследований потребительского рынка. Единый ЦУПИС обеспечивает денежные переводы между легально работающими в России букмекерами и бетторами.

«Создавая продукты, мы в первую очередь думаем о клиенте, его потребностях и комфорте. И признание результатов нашей работы «Народной маркой» говорит о том, что нам удалось достичь своей цели – предложить 15 млн наших клиентов то, в чем они нуждаются», – заявил Артем Сычев, член правления ЕЦУПИС.

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