«Ман Сити» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ склоняются к победе команды Гвардиолы

9 ноября в матче 11-го тура АПЛ встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере и начнется в 19:30 мск.

Перед стартом тура команды расположились в топ-3 таблицы чемпионата. «Ман Сити» с 19 очками занимает второе место, «Ливерпуль» с 18 баллами находится на третьей строчке.

Команда Хосепа Гвардиолы в хорошей форме – у «Сити» шесть побед в семи последних матчах во всех турнирах. Коллектив Арне Слота, вероятно, преодолевает кризис – мерсисайдцы выиграли два матча подряд. До этого «Ливерпуль» уступил в шести из семи игр.

«Ман Сити» не побеждает в четырех последних очных встречах – два поражения и две ничьи. В прошлом сезоне оба матча остались за мерсисайдцами – дважды по 2:0.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что у Гвардиолы хорошие шансы прервать неудачную серию в играх с «Ливерпулем». На победу «Сити» дают кэф 1.88, на успех гостей предлагают 3.90, вероятность ничьей оценивается в 4.20.

Эксперты ждут результативный матч. Поставить на три мяча и более можно за 1.48 , на два гола и менее дают 2.65.

Игроки БЕТСИТИ склоняются к победе хозяев поля. На «Ман Сити» отдано 50% от всех ставок на исход, на успех «Ливерпуля» пришлось 20%, на ничью отдано 30%.