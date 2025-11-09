«Лацио» не проигрывает 6 матчей подряд. Букмекеры дают 30% на продление серии в игре с «Интером»
«Интер» примет «Лацио» в 11-м туре Серии А.
«Интер» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.36. На победу «Лацио» букмекеры дают 8.50, на ничью – 5.80.
«Лацио» не проигрывает 6 матчей подряд. Если серия продлится, сыграет коэффициент 3.30 (около 30% вероятности). Также римляне не побеждают «Интер» с августа 2022 года (5 поражений, 2 ничьих).
Матч пройдет 9 ноября. Начало – в 22:45 мск.
