«Краснодар» оторвется от «Зенита» на 3 очка, если победит «Крылья» за 1.86
«Крылья Советов» примут «Краснодар» в рамках 13-го тура РПЛ.
«Краснодар» в случае победы в сегодняшнем матче единолично возглавит таблицу РПЛ и оторвется от «Зенита» на три очка.
Букмекеры дают коэффициент 1.86 на победу «Краснодара». На «Крылья» можно поставить за 4.20, на ничью – за 3.70.
Матч состоится 28 октября и начнется в 18:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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