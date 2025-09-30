Во всех матчах «Айнтрахта» в этом сезоне было минимум 4 гола. 2.18 – продление тренда с «Атлетико»

«Атлетико» примет «Айнтрахт» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Во всех 7 матчах «Айнтрахта» в этом сезоне было забито минимум 4 гола. В трех последних встречах было 6+ мячей – 6:4 с «Боруссией» М, 3:4 с «Унионом» и 5:1 с «Галатасараем».

В 3 из 4 последних матчей «Атлетико» было 5+ голов – 2:3 с «Ливерпулем», 3:2 с «Райо Вальекано» и 5:2 с «Реалом».

Букмекеры дают коэффициент 2.18 на тотал больше 3,5 в сегодняшнем матче и 3.34 – на минимум 5 забитых мячей.

Игра состоится 30 сентября и начнется в 22:00 мск.