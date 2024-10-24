«У нас не будет спонсора-букмекера. Это не то, чего бы хотел Эд Ширан». Председатель правления «Ипсвича» – о новом партнере клуба
«Ипсвич» не будет искать спонсора-букмекера после завершения текущего контракта с Эдом Шираном.
Британский певец спонсирует клуб с 2021 года. В августе 2024-го он стал акционером «Ипсвича», приобретя 1,4% акций клуба.
Соглашение «Ипсвича» с Шираном заканчивается в этом сезоне – клуб будет искать нового спонсора. Председатель правления команды Марк Эштон заявил, что «Ипсвич» не будет заключать спонсорские соглашения с беттинг-компаниями.
«Одна из вещей, которую вы не увидите на нашей футболке, – это спонсор-букмекер.
Я не говорю, что это правильно или неправильно, но для нас это не то направление, в котором мы хотели бы двигаться. Это не то, что хотел бы видеть Эд.
Мы – общественный футбольный клуб, и будем искать спонсоров в другом направлении», – сказал Эштон.
«Ипсвич» занимает 17-е место в таблице АПЛ.
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