«Барселона» разгромила «Баварию» – 4:1. На крупную победу давали кэф 7.50

«Барселона» победила «Баварию» (4:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Каталонский клуб прервал серию из 6 поражений подряд в матчах с «Баварией».

До игры мюнхенский клуб котировался небольшим фаворитом у букмекеров. На победу «Барсы» давали коэффициент 2.55, на крупную победу – 7.50.

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