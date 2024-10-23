«Барселона» разгромила «Баварию» – 4:1. На крупную победу давали кэф 7.50
«Барселона» победила «Баварию» (4:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Каталонский клуб прервал серию из 6 поражений подряд в матчах с «Баварией».
До игры мюнхенский клуб котировался небольшим фаворитом у букмекеров. На победу «Барсы» давали коэффициент 2.55, на крупную победу – 7.50.
В Дании завелся монстр из четвертой лиги – вышиб двух топов из Кубка с 7% и 13% шансов на проход
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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