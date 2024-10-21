Шипачеву остался один балл, чтобы побить рекорд Мозякина по очкам в КХЛ. 1.40 – рекорд падет в игре с «Барысом»

Вадим Шипачев сегодня может побить рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ.

В активе форварда минского «Динамо» 928 (291+637) очков в КХЛ с учетом плей-офф. У Мозякина столько же результативных баллов.

За 1.40 можно поставить на то, что Шипачев наберет минимум одно очко в игре с «Барысом» и побьет рекорд Мозякина.

Матч состоится 21 октября и начнется в 19:10 мск.

Ставочная вики Спортса

Черные выходные «Арсенала»: поражение, победы «Сити» и «Ливерпуля», букмекеры понижают шансы на трофеи