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  • Шипачеву остался один балл, чтобы побить рекорд Мозякина по очкам в КХЛ. 1.40 – рекорд падет в игре с «Барысом»
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Шипачеву остался один балл, чтобы побить рекорд Мозякина по очкам в КХЛ. 1.40 – рекорд падет в игре с «Барысом»

Вадим Шипачев сегодня может побить рекорд Сергея Мозякина по очкам в КХЛ.

В активе форварда минского «Динамо» 928 (291+637) очков в КХЛ с учетом плей-офф. У Мозякина столько же результативных баллов.

За 1.40 можно поставить на то, что Шипачев наберет минимум одно очко в игре с «Барысом» и побьет рекорд Мозякина.

Матч состоится 21 октября и начнется в 19:10 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoСергей Мозякин
logoДинамо Минск
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