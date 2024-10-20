«Барселона» забивает в 1-м тайме дома в 8 матчах подряд. Букмекеры уверены, что серия продлится в игре против «Севильи»

«Барселона» примет «Севилью» в 10-м туре Ла Лиги.

Хозяева – явные фавориты за 1.31. На гостей предлагается коэффициент 9.40, на ничью – 6.40.

«Барселона» забивает в 1-м тайме дома в 8 матчах подряд. Букмекеры уверены, что серия продлится, и дают на это 1.33. Обратный исход сыграет за 3.00.

Матч пройдет 20 октября. Начало – в 22:00 мск.

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