«Барселона» забивает в 1-м тайме дома в 8 матчах подряд. Букмекеры уверены, что серия продлится в игре против «Севильи»
«Барселона» примет «Севилью» в 10-м туре Ла Лиги.
Хозяева – явные фавориты за 1.31. На гостей предлагается коэффициент 9.40, на ничью – 6.40.
«Барселона» забивает в 1-м тайме дома в 8 матчах подряд. Букмекеры уверены, что серия продлится, и дают на это 1.33. Обратный исход сыграет за 3.00.
Матч пройдет 20 октября. Начало – в 22:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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