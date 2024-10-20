Совокупный доход игорного рынка ЮАР составил рекордные 3,37 млрд долларов

Совокупный игровой доход (GGR) игорного рынка ЮАР составил 3,37 млрд долларов в 2023-2024 финансовом году.

Это рекорд для страны. Такой рост во многом обусловлен значительным развитием сектора спортивных ставок, который вырос чуть более чем на 51%, составив в общей сложности 60% от общей выручки региона. При этом онлайн-беттинг легализован лишь в нескольких провинциях страны.

Игорный рынок ЮАР является крупнейшим в Африке.

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