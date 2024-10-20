«Крылья Советов» упустили победу над «Оренбургом», ведя 2:0 по ходу матча. В лайве на ничью зашел коэффициент 11.00

«Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» в 12-м туре Мир РПЛ (2:2).

До матча шансы команд были равны – 2.65 у хозяев против 2.70 у гостей. На ничью давали 3.60. В лайве при счете 2:0 в пользу «Крыльев» коэффициент на ничью поднялся до 11.00.

Оренбуржцы отыгрались благодаря дублю Джимми Марина. На его тотал больше 0,5 голов букмекеры предлагали 4.00.

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