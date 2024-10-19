«Фонбет» стал генеральным спонсором Федерации падела России

Букмекерская компания «Фонбет» стала генеральным спонсором Федерации падела России (ФПР).

Стороны подписали соглашение о совместном развитии вида спорта и сотрудничестве в рамках форума «Россия – спортивная держава». Также генеральный директор ФПР Алексей Сорокин призвал попробовать новый вид спорта.

«Компания «Фонбет» уже давно помогает развивать и популяризировать падел в нашей стране. Мы рады получить в партнеры такую сильную и успешную компанию. При поддержке «Фонбет» мы провели первый международный турнир «Москва 2024», поэтому подписание этого соглашения является логичным продолжением нашего плодотворного сотрудничества», – заявил Сорокин.

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