Жительницу Кирова обманули на 500 тысяч рублей под предлогом заработка на ставках

Мошенники похитили почти 500 тысяч рублей у 23-летней жительницы Кирова, пообещав ей заработок на ставках.

«Кировчанка рассказала, что в мессенджере Telegram ей написала незнакомая «Ирина», предложившая «делать ставки на спорт в закрытой группе букмекерских брокеров». Жертва поверила, согласилась с правилами и установила себе электронный кошелек, после чего сделала первый перевод денег.

Потом ей обещали выигрыши и предлагали перечислять еще. В общей сложности кировчанка осуществила перевод 490 тысяч рублей. Когда же речь зашла о выводе денежных средств, ей сообщили, что «ставки на территории России больше делать нельзя», и перестали выходить на связь.

По факту мошенничество возбуждено уголовное дело», – сообщили в УМВД по Кировской области.

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