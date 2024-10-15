Реклама
0

«Победный прогноз» от BetBoom: 2 500 000 фрибетов за предсказания победителей матчей РПЛ!

Наверх турнирной таблицы забрался «Краснодар», следом идет «Локомотив» и «Зенит», замыкают первую шестерку Московские ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Уверен в дальнейших раскладах? Оставляй свои прогнозы с 12 по 15 тур РПЛ и забирай призы от BetBoom!

BetBoom запустил акцию «Победный прогноз» для всех клиентов. Конкурс состоит из четырех этапов и Гран-при по их итогам.

Какие условия?

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в приложении или на сайте BetBoom. Оставить прогнозы на сайте, а также сделать одну или несколько ставок на футбол на сумму от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.3 на каждом этапе конкурса.

Прогнозы  первого этапа принимаются до 18 октября 20:00 по МСК на матчи 12 го тура РПЛ, прогнозы второго этапа принимаются с 21 октября 12:00 по МСК до 26 октября 16:00 по МСК на матчи 13 го тура РПЛ, прогнозы третьего этапа принимаются с 28 октября 12:00 по МСК до 1 ноября 21:00 по МСК на матчи 14 го тура РПЛ, прогнозы четвертого этапа принимаются с 4 ноября 12:00 по МСК до 9 ноября 16:00 по МСК.

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 9 ноября – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Призовой фонд акции составляет 500 000 фрибетов на каждый этап и дополнительные 500 000 фрибетов для Гран-при, 1 место в Гран-при получит iPhone 15 Pro Max, второе – Sony PlayStation 5.  Рейтинг прогнозистов формируется из баллов. За правильный прогноз на странице акции участник акции получает 1 балл. Баллы за правильный ответ умножаются на определенные коэффициенты в зависимости от стадии турнира:

Первый этап = х2

Второй этап = х3

Третий этап = x4

Четвертый этап = x5

Проверить акцию можно уже в данных матчах:

●     18.10 (18:00). «Акрон» − «Зенит» (8.08 – 4.59 – 1.42)

●     18.10 (20:15). «Ахмат» − «Факел» (1.87 – 3.27 – 4.93)

●     19.10 (14:00). «Нижний Новгород» − «Ростов» (4.74 – 3.68 – 1.78)

●     19.10 (16:30). «Спартак» − «Краснодар» (2.05 – 3.59 – 3.59)

●     19.10 (16:30). «Химки» − «Локомотив» (5.05 – 4.34 – 1.62)

●     19.08 (19:00). «Динамо» Махачкала − ЦСКА (5.62 – 3.31 – 1.77)

●     20.10 (16:30).  «Оренбург» − «Крылья Советов» (2.35 – 3.54 – 2.98)

●     20.10 (19:00). «Рубин» − «Динамо» Москва (3.9 – 3.54 – 1.98)

Ставки на спорт
BetBoom
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В Великобритании хотят в два раза поднять налоги для игорного сектора
28 минут назад
Испания – явный букмекерский фаворит матча с Сербией. В сентябре команды сыграли 0:0
сегодня, 07:46
Совфед предложил штрафовать букмекеров на 1 миллион рублей за прием ставок от должников и несовершеннолетних
вчера, 12:57
«Анонимность, отсутствие налогов, ставки в криптовалюте». Директор PARI – о преимуществах нелегальных букмекеров
вчера, 11:12
87% пользователей Polymarket сыграли в минус на ставках
1вчера, 10:46
Парламент Австралии рассмотрит запрет на рекламу азартных игр
вчера, 09:59
21.00 – Конор станет следующим президентом Ирландии. Его шансы выше, чем у 55 кандидатов
1вчера, 08:33
У сборной Казахстана нет голов под руководством Черчесова. «Сухая» серия – четыре матча
13 октября, 15:07
Коэффициент на Бетербиева поднимался до 5.00 после финального раунда
13 октября, 13:34
Сербия и Швейцария пробили ТБ4,5 по желтым карточкам – в матчах на ЧМ между ними он тоже прошел дважды
12 октября, 20:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» не может победить «Спартак» в 7 матчах КХЛ подряд, но сегодня котируется фаворитом
1вчера, 14:57
Историческая победа в погоне за призраком: блондинка из Омска выиграла в ЛотеRRее «Лиги Ставок» роскошный Rolls-Royce Ghost
вчера, 14:32Реклама
Винчич дал минимум 4 желтых карточки во всех матчах сборных в 2024-м. 1.70 – продление тренда
вчера, 14:14
Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги наций Германия – Нидерланды
вчера, 13:02Реклама
Нидерланды 13 матчей подряд забивают во вторых таймах в Лиге наций
1вчера, 11:55
Бельгия – Франция: бетторы БЕТСИТИ уверены в победе команды Дешама
вчера, 11:25Реклама
Германия – явный фаворит матча с Нидерландами в Лиге наций. В сентябре команды сыграли 2:2
вчера, 08:45
Букмекеры сомневаются, что Франция обыграет Бельгию в Лиге наций. Французы выиграли 4 последние личные встречи
вчера, 07:51
«Торпедо» стало новым лидером Первой лиги. Коэффициент на повышение – 2.30
13 октября, 16:52
Финляндия никогда не побеждала Англию. Букмекеры дают 13.00 в Лиге наций
13 октября, 14:36