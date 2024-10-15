«Победный прогноз» от BetBoom: 2 500 000 фрибетов за предсказания победителей матчей РПЛ!

Наверх турнирной таблицы забрался «Краснодар», следом идет «Локомотив» и «Зенит», замыкают первую шестерку Московские ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Уверен в дальнейших раскладах? Оставляй свои прогнозы с 12 по 15 тур РПЛ и забирай призы от BetBoom!

BetBoom запустил акцию «Победный прогноз» для всех клиентов . Конкурс состоит из четырех этапов и Гран-при по их итогам.

Какие условия?

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в приложении или на сайте BetBoom. Оставить прогнозы на сайте, а также сделать одну или несколько ставок на футбол на сумму от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.3 на каждом этапе конкурса.

Прогнозы первого этапа принимаются до 18 октября 20:00 по МСК на матчи 12 го тура РПЛ, прогнозы второго этапа принимаются с 21 октября 12:00 по МСК до 26 октября 16:00 по МСК на матчи 13 го тура РПЛ, прогнозы третьего этапа принимаются с 28 октября 12:00 по МСК до 1 ноября 21:00 по МСК на матчи 14 го тура РПЛ, прогнозы четвертого этапа принимаются с 4 ноября 12:00 по МСК до 9 ноября 16:00 по МСК.

Результаты розыгрыша BetBoom объявит 9 ноября – все победители получат смс-уведомления о выигрыше. Призовой фонд акции составляет 500 000 фрибетов на каждый этап и дополнительные 500 000 фрибетов для Гран-при, 1 место в Гран-при получит iPhone 15 Pro Max, второе – Sony PlayStation 5. Рейтинг прогнозистов формируется из баллов. За правильный прогноз на странице акции участник акции получает 1 балл. Баллы за правильный ответ умножаются на определенные коэффициенты в зависимости от стадии турнира:

Первый этап = х2

Второй этап = х3

Третий этап = x4

Четвертый этап = x5

Проверить акцию можно уже в данных матчах:

● 18.10 (18:00). «Акрон» − «Зенит» (8.08 – 4.59 – 1.42)

● 18.10 (20:15). «Ахмат» − «Факел» (1.87 – 3.27 – 4.93)

● 19.10 (14:00). «Нижний Новгород» − «Ростов» (4.74 – 3.68 – 1.78)

● 19.10 (16:30). «Спартак» − «Краснодар» (2.05 – 3.59 – 3.59)

● 19.10 (16:30). «Химки» − «Локомотив» (5.05 – 4.34 – 1.62)

● 19.08 (19:00). «Динамо» Махачкала − ЦСКА (5.62 – 3.31 – 1.77)

● 20.10 (16:30). «Оренбург» − «Крылья Советов» (2.35 – 3.54 – 2.98)

● 20.10 (19:00). «Рубин» − «Динамо» Москва (3.9 – 3.54 – 1.98)