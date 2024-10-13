У сборной Казахстана нет голов под руководством Черчесова. «Сухая» серия – четыре матча

Сборная Казахстана в четвертом туре Лиги наций уступила Словении на своем поле со счетом 0:1. Единственный гол на 55-й минуте забил Ян Млакар.

Казахстан занимает последнее место в своей группе Лиги наций, набрав одно очко в четырех встречах. Разница мячей – 0:8.

Станислав Черчесов формально возглавил сборную в начале июня 2024 года, но к летним товарищеским играм команду не готовил. Именно под руководством Черчесова сборная пока не забила ни одного гола.

Букмекеры в игре против Словении ожидали подобное развитие событий: коэффициент на Словению был всего 1.70; поставить на отсутствие голов у хозяев предлагалось за 2.15.

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