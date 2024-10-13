У сборной Казахстана нет голов под руководством Черчесова. «Сухая» серия – четыре матча
Сборная Казахстана в четвертом туре Лиги наций уступила Словении на своем поле со счетом 0:1. Единственный гол на 55-й минуте забил Ян Млакар.
Казахстан занимает последнее место в своей группе Лиги наций, набрав одно очко в четырех встречах. Разница мячей – 0:8.
Станислав Черчесов формально возглавил сборную в начале июня 2024 года, но к летним товарищеским играм команду не готовил. Именно под руководством Черчесова сборная пока не забила ни одного гола.
Букмекеры в игре против Словении ожидали подобное развитие событий: коэффициент на Словению был всего 1.70; поставить на отсутствие голов у хозяев предлагалось за 2.15.
Опубликовал: Георгий Шаков
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости