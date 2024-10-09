Гендиректор ЕРАИ о нелегальных букмекерах: «Одними блокировкам мы ничего не добьемся. И в телеграме можно делать ставки»

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев высказался о борьбе с нелегальным рынком азартных игр.

– По вашей оценке, какую долю составляет нелегальный сектор в общем объеме букмекерского рынка?

– Есть два подхода. Первый подход математический: если мы смотрим, что рынок растет на 5-7%, несложно посчитать, учитывая рост рынка, какой был переток из теневого сектора в легальный.

Я бы оценил текущий нелегальный рынок в 20-25% от легального. Возможно, эта цифра больше. Очень сложно давать оценку.

– Это много или мало?

– На наш взгляд, это по-прежнему много. И, возвращаясь к вопросу о противодействии, было бы здорово, если бы нас услышали и все-таки дали нам полномочия по блокировке. Тогда было бы намного проще работать. ФНС мы очень уважаем и все время работаем с ними в связке, их тоже надо немного разгрузить в этой части.

Второй момент: просто одними блокировками, конечно же, мы ничего не добьемся. Уже все знаем, что и в Telegram есть специальные плагины предустановки, которые позволяют делать ставки через Telegram, и тут уже обычные блокировки не помогут.

В этом направлении мы тоже работаем со специалистами из Единого центра учета переводов ставок, прорабатываем технологии, как этому противодействовать.

Еще нужно активно работать с Центральным банком по поводу дропов, о которых говорил Иван Чебесков на пленарной сессии. Их надо блокировать. Вопрос только как. Методы мы также подсказываем и ЦБ, и Минфину, по крайней мере, они спрашивают наше мнение в этой части.

Кроме того, у нас завязывается общение с Комитетом Госдумы по молодежной политике, они очень интересуются нашей работой. Относительно недавно был круглый стол с нашим участием и были последующие встречи.

Молодой коллектив, они прорабатывают как раз вариативность изменения законов в части предотвращения деятельности дропов. Я думаю, что там что-то продуктивное будет, может, даже к концу этого года что-то будет в виде законопроекта, – заявил Грачев.

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