«Ман Сити» повторил клубный рекорд по числу матчей без поражений (30) в АПЛ. 19.00 – закончат сезон без поражений
«Манчестер Сити» не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 30 матчей.
Это повторение клубного рекорда по числу матчей без поражений. Абсолютный рекорд лиги принадлежит «Арсеналу», который не проигрывал в 49 матчах подряд в сезоне-2003/04.
Букмекеры дают коэффициент 19.00 на то, что «Ман Сити» закончит сезон АПЛ без поражений. В таком случае рекорд «Арсенала» падет.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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