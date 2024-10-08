«Ман Сити» повторил клубный рекорд по числу матчей без поражений (30) в АПЛ. 19.00 – закончат сезон без поражений

«Манчестер Сити» не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 30 матчей.

Это повторение клубного рекорда по числу матчей без поражений. Абсолютный рекорд лиги принадлежит «Арсеналу», который не проигрывал в 49 матчах подряд в сезоне-2003/04.

Букмекеры дают коэффициент 19.00 на то, что «Ман Сити» закончит сезон АПЛ без поражений. В таком случае рекорд «Арсенала» падет.

Ставки на Спортсе

У «МЮ» – худший старт в истории АПЛ. Неужели Тен Хага и теперь не уволят?