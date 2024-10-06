ЦСКА обыгрывает «Динамо» – 1:0. На точный счет в первом тайме зашли 4.50

«Динамо» играет в дерби с ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ.

На точный счет после первого тайма (1:0 в пользу армейцев) зашел коэффициент 4.50. «Динамо» не забило до перерыва впервые за 6 матчей.

Букмекеры верят в гол бело-голубых во втором тайме – на это дают 1.60. Тотал больше 2,5 мячей в матче сыграет за 1.85. Ничья зайдет за 4.50.

У ЦСКА всего 4 победы в 28 последних играх против «Динамо».

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