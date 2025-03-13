В Монголии легализовали ставки на спорт. Все остальные азартные игры запрещены
Правительство Монголии одобрило законопроект о легализации ставок на спорт, сообщает ReadWrite.
Все другие формы азартных игр в стране остаются под запретом. Легализация беттинга обосновывается защитой граждан от мошенничества и предотвращением оттока национальной валюты за рубеж.
Также местное правительство предложило штрафовать граждан на сумму в размере 28,8 долларов за участие в нелегальных азартных играх.
Соответствующие поправки будут направлены против тех, кто разрешает использовать личные кабинеты и средства для платежей для таких целей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ReadWrite
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