«Реал» проигрывает «Атлетико» после первого тайма. Букмекеры считают, что команда Анчелотти выйдет в 1/4 финала
«Атлетико» побеждает «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, перерыв).
Команда Диего Симеоне сравняла счет по сумме двух матчей. Первая игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.
Букмекеры считают, что в 1/4 финала выйдет команда Карло Анчелотти – в перерыве на проход «сливочных» дают коэффициент 1.86. На итоговую победу «Атлетико» можно поставить за 2.00.
«Краснодар» без еще одного трофея: Бериша выбил из Кубка дублем за 6 минут. Кордоба ужасен с пенальти
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости