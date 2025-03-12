«Реал» проигрывает «Атлетико» после первого тайма. Букмекеры считают, что команда Анчелотти выйдет в 1/4 финала

«Атлетико» побеждает «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, перерыв).

Команда Диего Симеоне сравняла счет по сумме двух матчей. Первая игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:1.

Букмекеры считают, что в 1/4 финала выйдет команда Карло Анчелотти – в перерыве на проход «сливочных» дают коэффициент 1.86. На итоговую победу «Атлетико» можно поставить за 2.00.

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